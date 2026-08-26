Наслідки російського удару по рятувальниках у Херсоні, фото: ДСНС

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У Херсоні російські війська завдали повторного удару FPV-дроном по автоцистерні ДСНС під час ліквідації наслідків російської атаки.

Про це сьогодні, 26 серпня, вдень повідомила прес-служба ДСНС.

Внаслідок цієї російської атаки:

пошкоджений пожежний автомобіль;

постраждав водій, його доставили до лікарні.