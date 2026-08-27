Последствия российского авиаудара по Краматорску, фото: ГСЧС.

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 27 серпня, завдали чергового удару по місту Краматорську Донецької області, скинувши на житлову забудову сім авіабомб.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

В результаті російської атаки:

поранено двох людей;

пошкоджені 16 багатоквартирних будинків та інші об'єкти цивільної інфраструктури, виникли пожежі;

через руйнування сходової клітки в одній із п’ятиповерхівок чотири людини опинилися заблокованими у квартирах на четвертому та п’ятому поверхах;

рятувальники розібрали 150 кг будівельних конструкцій та допомогли мешканцям евакуюватися.