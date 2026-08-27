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Наслідки російського авіаудару по Краматорську, фото: ДСНС
Сім авіабомб скинули рашисти вночі на житлову забудову Краматорська (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n215867-sim-aviabomb-skynuly-rashysty-vnochi-na-jytlovu-zabudovu-kramatorska-foto-video.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 27 серпня, завдали чергового удару по місту Краматорську Донецької області, скинувши на житлову забудову сім авіабомб.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
В результаті російської атаки:
- поранено двох людей;
- пошкоджені 16 багатоквартирних будинків та інші об'єкти цивільної інфраструктури, виникли пожежі;
- через руйнування сходової клітки в одній із п’ятиповерхівок чотири людини опинилися заблокованими у квартирах на четвертому та п’ятому поверхах;
- рятувальники розібрали 150 кг будівельних конструкцій та допомогли мешканцям евакуюватися.
Крім того, надзвичайники ліквідували пожежу в квартирі іншого п’ятиповерхового будинку, — додали у ДСНС.