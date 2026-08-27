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Ракурс
Наслідки російського авіаудару по Краматорську, фото: ДСНС

Сім авіабомб скинули рашисти вночі на житлову забудову Краматорська (ФОТО, ВІДЕО)

27 сер 2026, 13:23
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 27 серпня, завдали чергового удару по місту Краматорську Донецької області, скинувши на житлову забудову сім авіабомб.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

В результаті російської атаки:

  • поранено двох людей;
  • пошкоджені 16 багатоквартирних будинків та інші об'єкти цивільної інфраструктури, виникли пожежі;
  • через руйнування сходової клітки в одній із п’ятиповерхівок чотири людини опинилися заблокованими у квартирах на четвертому та п’ятому поверхах;
  • рятувальники розібрали 150 кг будівельних конструкцій та допомогли мешканцям евакуюватися.

Крім того, надзвичайники ліквідували пожежу в квартирі іншого п’ятиповерхового будинку, — додали у ДСНС.

Наслідки російського авіаудару по Краматорську, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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