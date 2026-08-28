Украинские военные нанесли удар по российскому НПЗ Славнефть-ЯНОС. Фото:

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Сили оборони України уразили Ярославський нафтопереробний завод.

НПЗ «Славнефть-ЯНОС» у Ярославській області РФ був атакований за допомогою дронів FP-1. Це один із найбільших російських нафтопереробних заводів з потужністю близько 15 млн т нафти на рік. Підприємство виробляє бензин, дизельне та авіаційне палива, а також інші нафтопродукти. Про це компанія Fire Point повідомила у Telegram.

Губернатор Ярославської області Михайло Євраєв поінформував про те, що через атаку БпЛА в області перекрили рух на ділянці траси М8 у напрямку Москви. Громадський транспорт у Ярославлі частково перевели на об’їзні та скорочені маршрути.

Безпілотники також атакували Москву та Московську область. мер Москви Сергій Собянін заявив, що російська ППО нібито збила два дрони, які летіли на столицю РФ. На місцях «падіння уламків» працюють служби.

Нагадаємо, 25 серпня Сили оборони України уразили потужності нафтопереробного заводу «Афіпський» у Краснодарському краї РФ. Проектна потужність цього НПЗ становить 6,25 млн т нафти на рік. Завод виробляє, зокрема, дизель, бензинові компоненти та задіяний у забезпеченні російської армії.