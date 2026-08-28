Последствия российского удара по Павлограду, фото: ГСЧС

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Російські загарбники сьогодні, 28 серпня, завдали удару по господарському супермаркету у Павлограді на Дніпропетровщині.

Через ворожу атаку магазин зайнявся, також спалахнув й приватний будинок. Пожежі вже локалізовані. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Внаслідок атаки є загиблий та постраждалі: