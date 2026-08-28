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Последствия российского удара по Павлограду, фото: ГСЧС
Рашисты ударили по хозяйственному супермаркету в Павлограде — есть погибший и раненые (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n215908-rashisty-udarili-po-hozyaystvennomu-supermarketu-v-pavlograde-est-pogibshiy-i-ranenye-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 28 серпня, завдали удару по господарському супермаркету у Павлограді на Дніпропетровщині.
Через ворожу атаку магазин зайнявся, також спалахнув й приватний будинок. Пожежі вже локалізовані. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Внаслідок атаки є загиблий та постраждалі:
- семеро людей дістали поранень, троє з них — «важкі»;
- загинув 17-річний юнак, який перебував у супермаркеті.