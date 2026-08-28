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Наслідки російського удару по Павлограду, фото: ДСНС
Рашисти вдарили по господарському супермаркету у Павлограді — є загиблий та поранені (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n215908-rashysty-vdaryly-po-gospodarskomu-supermarketu-u-pavlogradi-ie-zagyblyy-ta-poraneni-foto-video.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 28 серпня, завдали удару по господарському супермаркету у Павлограді на Дніпропетровщині.
Через ворожу атаку магазин зайнявся, також спалахнув й приватний будинок. Пожежі вже локалізовані. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Внаслідок атаки є загиблий та постраждалі:
- семеро людей дістали поранень, троє з них — «важкі»;
- загинув 17-річний юнак, який перебував у супермаркеті.