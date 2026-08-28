Мощный пожар вспыхнул в Киевской области, фото: Pixnio

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У Бучанському районі Київської області внаслідок російської атаки горять складські приміщення. Пожежа супроводжується вибухами.

Про це сьогодні, 28 серпня, ввечері у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко.

Тимчасово перекрито рух усіх транспортних засобів на ділянці траси М-06 «Київ — Чоп» з 15-го по 32-й км, — розповів він. — На місці працюють екстрені служби. Рятувальники ліквідовують наслідки атаки та роблять усе можливе, щоб локалізувати пожежу.

Інформація щодо постраждалих, масштабів руйнувань та інших наслідків уточнюється.

Прошу жителів району не наближатися до місця події та дотримуватися вказівок екстрених служб, — наголосив очільник ОВА.

Нагадаємо, раніше сьогодні у соцмережах з’явилися повідомлення про вибухи на Київщині. У поліції повідомили, що рух усіх транспортних засобів на ділянці траси М-06 «Київ — Чоп» перекрито.