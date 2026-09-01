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Ракурс
Руслан Стефанчук, скриншот видео

Мне очень стыдно за сегодняшний день работы — Стефанчук

1 сен 2026, 16:57
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Верховна Рада під час свого засідання сьогодні, 1 вересня, не набрала необхідної кількісті голосів за усі законопроекти, необхідні для отримання фінансової допомоги.

Мені дуже соромно за сьогоднішній день роботи. Перепрошую всіх громадян України, — заявив спікер парламенту Руслан Стефанчук.

Після цього Стефанчук оголосив перерву у пленарному засіданні.

Коротко про сьогоднішній день в Раді… Тривог під час засідання не було… але і без них усі законопроекти, окрім одного, провалили. Закрили засідання, коли навіть на сигнальному голосуванні було 209 голосів, — зазначив у своєму Telegram-каналі народний депутат Ярослав Железняк.

Під час сьогоднішнього засідання парламент:

  • підтримав за основу законопроект № 15437 — відновлення контролю державної допомоги бізнесу (249 голосів);
  • проголосував за ️Порядок денний сесії (244 голоси).

Водночас Рада не підтримала законопроекти:

  • № 15460 — скасування ПДВ-пільги на закордонні посилки до 150 євро (за основу) — 194 голоси;
  • № 15112-д — скасування митної пільги на посилки до 150 євро (за основу) — 198 голосів;
  • № 14012 — створення дорадчої групи для відбору членів Рахункової палати (в цілому) — 192 голоси;
  • № 12117 — вдосконалення роботи індустріальних парків (сигнальне голосування показало результат 209 голосів).

Источник: Ракурс


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