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Руслан Стефанчук, скріншот відео
Мені дуже соромно за сьогоднішній день роботи — Стефанчукhttps://racurs.ua/ua/n215956-meni-duje-soromno-za-sogodnishniy-den-roboty-stefanchuk.htmlРакурс
Верховна Рада під час свого засідання сьогодні, 1 вересня, не набрала необхідної кількісті голосів за усі законопроекти, необхідні для отримання фінансової допомоги.
Мені дуже соромно за сьогоднішній день роботи. Перепрошую всіх громадян України, — заявив спікер парламенту Руслан Стефанчук.
Після цього Стефанчук оголосив перерву у пленарному засіданні.
Коротко про сьогоднішній день в Раді… Тривог під час засідання не було… але і без них усі законопроекти, окрім одного, провалили. Закрили засідання, коли навіть на сигнальному голосуванні було 209 голосів, — зазначив у своєму Telegram-каналі народний депутат Ярослав Железняк.
Під час сьогоднішнього засідання парламент:
- підтримав за основу законопроект № 15437 — відновлення контролю державної допомоги бізнесу (249 голосів);
- проголосував за ️Порядок денний сесії (244 голоси).
Водночас Рада не підтримала законопроекти:
- № 15460 — скасування ПДВ-пільги на закордонні посилки до 150 євро (за основу) — 194 голоси;
- № 15112-д — скасування митної пільги на посилки до 150 євро (за основу) — 198 голосів;
- № 14012 — створення дорадчої групи для відбору членів Рахункової палати (в цілому) — 192 голоси;
- № 12117 — вдосконалення роботи індустріальних парків (сигнальне голосування показало результат 209 голосів).