Руслан Стефанчук, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n215956-meni-duje-soromno-za-sogodnishniy-den-roboty-stefanchuk.html

Ракурс

Верховна Рада під час свого засідання сьогодні, 1 вересня, не набрала необхідної кількісті голосів за усі законопроекти, необхідні для отримання фінансової допомоги.

Мені дуже соромно за сьогоднішній день роботи. Перепрошую всіх громадян України, — заявив спікер парламенту Руслан Стефанчук.

Після цього Стефанчук оголосив перерву у пленарному засіданні.

Коротко про сьогоднішній день в Раді… Тривог під час засідання не було… але і без них усі законопроекти, окрім одного, провалили. Закрили засідання, коли навіть на сигнальному голосуванні було 209 голосів, — зазначив у своєму Telegram-каналі народний депутат Ярослав Железняк.

Під час сьогоднішнього засідання парламент:

підтримав за основу законопроект № 15437 — відновлення контролю державної допомоги бізнесу (249 голосів);

проголосував за ️Порядок денний сесії (244 голоси).

Водночас Рада не підтримала законопроекти: