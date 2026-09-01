Рашисты атаковали Одесскую ТЭЦ ракетами и дронами — повреждено оборудование

Россияне атаковали Одесскую ТЭЦ, фото: «Нефтегаз»

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Російські загарбники вчора, 31 серпня, ввечері атакували Одеську ТЕЦ «Групи Нафтогаз» ракетами та дронами.

Про це повідомляє прес-служба «Нафтогазу».

Частину основного та допоміжного обладнання пошкоджено, триває розбір завалів. Після цього буде проведена повна оцінка стану ТЕЦ та наслідків атаки, — розповіли у компанії.

У «Нафтогазі» додали, що координують свої дії з усіма відповідальними службами та місцевою владою.