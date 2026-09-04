Россияне ударили по складам в Одесской области. Фото: ДСНС

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Ракурс

Російська армія 4 вересня завдала подвійного удару по Одеській області.

Були атаковані склади з продовольчими та промисловими товарами. Внаслідок влучань було пошкоджене скління та фасад складської будівлі, також загорілися п’ять вантажних автомобілів. Наразі відомо, що постраждали двоє осіб. Про це голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер та Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомили в Telegram.

У ДСНС поінформували, що через повторну повітряну тривогу рятувальники були вимушені відійти на безпечну відстань. У цей час ворог завдав повторного удару по тій самій локації, внаслідок чого загорілися ще два вантажні автомобілі та мікроавтобус. Попри небезпеку, надзвичайники ліквідували всі осередки пожеж.

Нагадаємо, 3 вересня російські окупанти протягом усього дня не припиняли атакувати Київщину дронами. Внаслідок ворожих атак у чотирьох районах області пошкоджено 34 об'єкти. Серед них 13 приватних будинків, 14 транспортних засобів, п’ять складських приміщень підприємство та культова споруда. Найбільше руйнувань було у Фастівському районі.