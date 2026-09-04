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Ракурс
Наслідки російських атак 3 вересня, фото: ДСНС Київщини

П’ять складів та 13 будинків пошкоджені на Київщині внаслідок російських атак 3 вересня — ОВА

4 вер 2026, 10:55
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Рашисти вчора, 3 вересня, протягом усього дня не припиняли атакувати Київщину дронами — внаслідок ворожих атак у чотирьох районах області пошкоджено 34 об'єкти.

Серед них 13 приватних будинків, 14 транспортних засобів, 5 складських приміщень підприємство та культову споруду. Про це сьогодні, 4 вересня, повідомила прес-служба Київської ОВА.

Зокрема:

  • найбільше пошкоджень у Фастівському районі — вісім приватних будинків та 12 автомобілів;
  • у Бучанському районі пошкоджено два складські приміщення та приватний будинок;
  • у Бориспільському районі — складське приміщення та культову споруду;
  • у Броварському — два складські приміщення, чотири приватні будинки та два автомобілі.

Але ворог не зупиняється. Сьогодні зранку Київщина знову була під атакою. У Броварському районі пошкоджені складські приміщення. Виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували, — додали в ОВА.

Джерело: Ракурс


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