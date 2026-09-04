Наслідки російських атак 3 вересня, фото: ДСНС Київщини

https://racurs.ua/ua/n216029-p-yat-skladiv-ta-13-budynkiv-poshkodjeni-na-kyyivschyni-vnaslidok-rosiyskyh-atak-3-veresnya-ova.html

Ракурс

Рашисти вчора, 3 вересня, протягом усього дня не припиняли атакувати Київщину дронами — внаслідок ворожих атак у чотирьох районах області пошкоджено 34 об'єкти.

Серед них 13 приватних будинків, 14 транспортних засобів, 5 складських приміщень підприємство та культову споруду. Про це сьогодні, 4 вересня, повідомила прес-служба Київської ОВА.

Зокрема:

найбільше пошкоджень у Фастівському районі — вісім приватних будинків та 12 автомобілів;

у Бучанському районі пошкоджено два складські приміщення та приватний будинок;

у Бориспільському районі — складське приміщення та культову споруду;

у Броварському — два складські приміщення, чотири приватні будинки та два автомобілі.