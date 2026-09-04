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Последствия российской атаки в Одессе 4 сентября, фото: Сергей Лысак
В Одессе в результате ночной российской атаки погиб человек (ФОТО)https://racurs.ua/n216027-v-odesse-v-rezultate-nochnoy-rossiyskoy-ataki-pogib-chelovek-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 4 вересня, масовано атакували цивільну інфраструктуру Одещини.
В результаті ударів одна людина загинула, щонайменше пʼятеро постраждали, серед них дитина. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Зафіксовано такі наслідки:
- пошкоджено квартири, фасад та скління у двох багатоповерхових житлових будинках. Загинув чоловік, троє жінок постраждали;
- ворожі безпілотники також влучили по приватних житлових будинках — два з них зруйновані. Також пошкоджено двоповерхову нежитлову будівлю, приватний та службовий транспорт. Постраждали чоловік та неповнолітня дитина.
На місцях ударів працюють рятувальні та екстрені служби.
Також про російську атаку у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської МВА Сергій Лисак.
В одному з районів Одеси пошкоджені житлові будинки та автомобілі.
На жаль, стало відомо про загиблого внаслідок ранкової ворожої атаки, — зазначив Лисак.