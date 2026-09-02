Последствия российских обстрелов Одесской области, фото: ГСЧС

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 2 вересня, масовано обстрілювали Одесу та область.

Під ударами перебувала цивільна та енергетична інфраструктура. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Внаслідок влучань:

в Одесі пошкоджено квартири з 17-го по 23-й поверх у 24-поверховому житловому будинку, вибуховою хвилею пошкоджено поруч розташовані легкові автомобілі. За іншою локацією пошкоджено фасад, скління та легкові автомобілі з послідуючим загоранням офісних приміщень бізнес-центру;

руйнувань також зазнали приватне підприємство, дачний будинок, транспорт та повністю зруйновано автозаправну станцію. На місцях виникли пожежі, які вогнеборці ліквідували.

Наразі відомо про вісьмох постраждалих, з яких дитина.

До ліквідації наслідків залучалось 122 вогнеборці та 22 одиниці техніки.