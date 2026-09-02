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Штурмовой полк «Скала» перешел в оперативное подчинение «Азову», фото: 1-й корпус НГУ «Азов»

«Скала» перешла в оперативное подчинение «Азову»

2 сен 2026, 12:57
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425-й окремий штурмовий полк «Скеля» перейшов в оперативне підпорядкування 1-го корпусу Нацгвардії «Азов».

Про це сьогодні, 2 вересня, повідомила прес-служба «Азову».

Упродовж серпня декілька батальйонів «Скелі» разом з управлінням полку були переміщені в смугу 1-го корпусу НГУ «Азов» та вдало виконали поставлені бойові завдання по зачистці інфільтрованого противника в смугах оборони бригад, — вказано в повідомленні.

Варто відмітити покращення рівня виконавчої дисципліни та мінімізацію втрат під час виконання бойових завдань, — додали в прес-службі «Азову.

Зазначається, що наразі продовжується переміщення та об'єднання розрізнених сил полку на одній ділянці фронту.

Азовська культура передбачає максимальне приділення уваги підготовці особового складу, а також підтримці високого рівня мотивації бійців. Корпус «Азов» зробить все можливе, аби передати командуванню та бійцям «Скелі» свій досвід, а також наші цінності та принципи, котрі сприятимуть полку продовжувати ефективно виконувати поставленні завдання, зберігаючи життя та здоров’я особового складу, — зазначає прес-служба «Азову».

Источник: Ракурс


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