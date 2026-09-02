«Скала» перешла в оперативное подчинение «Азову»https://racurs.ua/n215976-skala-pereshla-v-operativnoe-podchinenie-azovu.htmlРакурс
425-й окремий штурмовий полк «Скеля» перейшов в оперативне підпорядкування 1-го корпусу Нацгвардії «Азов».
Про це сьогодні, 2 вересня, повідомила прес-служба «Азову».
Упродовж серпня декілька батальйонів «Скелі» разом з управлінням полку були переміщені в смугу 1-го корпусу НГУ «Азов» та вдало виконали поставлені бойові завдання по зачистці інфільтрованого противника в смугах оборони бригад, — вказано в повідомленні.
Варто відмітити покращення рівня виконавчої дисципліни та мінімізацію втрат під час виконання бойових завдань, — додали в прес-службі «Азову.
Зазначається, що наразі продовжується переміщення та об'єднання розрізнених сил полку на одній ділянці фронту.
Азовська культура передбачає максимальне приділення уваги підготовці особового складу, а також підтримці високого рівня мотивації бійців. Корпус «Азов» зробить все можливе, аби передати командуванню та бійцям «Скелі» свій досвід, а також наші цінності та принципи, котрі сприятимуть полку продовжувати ефективно виконувати поставленні завдання, зберігаючи життя та здоров’я особового складу, — зазначає прес-служба «Азову».