«Скеля» перейшла в оперативне підпорядкування «Азову»

Штурмовий полк «Скеля» перейшов в оперативне підпорядкування «Азову», фото: 1-й корпус НГУ «Азов»

https://racurs.ua/ua/n215976-skelya-pereyshla-v-operatyvne-pidporyadkuvannya-azovu.html

Ракурс

425-й окремий штурмовий полк «Скеля» перейшов в оперативне підпорядкування 1-го корпусу Нацгвардії «Азов».

Про це сьогодні, 2 вересня, повідомила прес-служба «Азову».

Упродовж серпня декілька батальйонів «Скелі» разом з управлінням полку були переміщені в смугу 1-го корпусу НГУ «Азов» та вдало виконали поставлені бойові завдання по зачистці інфільтрованого противника в смугах оборони бригад, — вказано в повідомленні.

Варто відмітити покращення рівня виконавчої дисципліни та мінімізацію втрат під час виконання бойових завдань, — додали в прес-службі «Азову.

Зазначається, що наразі продовжується переміщення та об'єднання розрізнених сил полку на одній ділянці фронту.