Владимир Зеленский, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n215977-shahedy-udarili-po-universitetu-v-kieve-vo-vremya-zanyatiy-zelenskiy.html

Ракурс

Російські «шахеди» сьогодні, 2 вересня, вдарили по одному з університетів в Києві — прямо у час занять.

Про це на своїх сторінках у соцмережах повідомив президент України Володимир Зеленський.

На щастя, студенти були в укритті — 160 студентів, — наголосив Зеленський.

Крім того, росіяни:

вночі били по Одесі. Пошкоджено звичайний житловий будинок та міську інфраструктуру. П’ятеро людей поранені, серед них дитина;

вдарили по будівлі рятувальників та поліції у Херсоні.

Також через влучання на Харківщині без світла залишились тисячі людей, є поранені. У багатьох регіонах повітряні тривоги тривають через загрозу реактивних дронів, авіаційні бомби.

Зеленський наголошує, що такий цілодобовий терор України російсько-іранськими «шахедами» не може залишатися проблемою тільки нашої країни:

Кожен такий удар по українцях, кожне таке застосування «шахедів» та інших засобів ураження по наших містах і селах — це фактично відпрацювання Росією тактики, яку вони готують і для інших країн, і для інших народів" Зараз треба діяти. Зло треба зупиняти тоді, коли воно проявило себе.

Зеленський додав, що потрібні абсолютно чіткі та рішучі кроки для тиску на Росію і для допомоги Україні: