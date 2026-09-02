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Ракурс
Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

«Шахеди» вдарили по університету в Києві під час занять — Зеленський

2 вер 2026, 13:35
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Російські «шахеди» сьогодні, 2 вересня, вдарили по одному з університетів в Києві — прямо у час занять.

Про це на своїх сторінках у соцмережах повідомив президент України Володимир Зеленський.

На щастя, студенти були в укритті — 160 студентів, — наголосив Зеленський.

Крім того, росіяни:

  • вночі били по Одесі. Пошкоджено звичайний житловий будинок та міську інфраструктуру. П’ятеро людей поранені, серед них дитина;
  • вдарили по будівлі рятувальників та поліції у Херсоні.

Також через влучання на Харківщині без світла залишились тисячі людей, є поранені. У багатьох регіонах повітряні тривоги тривають через загрозу реактивних дронів, авіаційні бомби.

Зеленський наголошує, що такий цілодобовий терор України російсько-іранськими «шахедами» не може залишатися проблемою тільки нашої країни:

Кожен такий удар по українцях, кожне таке застосування «шахедів» та інших засобів ураження по наших містах і селах — це фактично відпрацювання Росією тактики, яку вони готують і для інших країн, і для інших народів" Зараз треба діяти. Зло треба зупиняти тоді, коли воно проявило себе.

Зеленський додав, що потрібні абсолютно чіткі та рішучі кроки для тиску на Росію і для допомоги Україні:

Кожен із партнерів знає, що необхідно: ППО для України, санкції проти Росії та значна активізація оборонних виробництв. Дякую тим, хто реально допомагає!

Джерело: Ракурс


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