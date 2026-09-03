Силы обороны поразили РЛС Каста, инфографика: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n216013-porajena-rossiyskaya-rls-kasta-stoimostu-60-mln-dollarov-genshtab.html

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Сили оборони України вчора, 1 вересня, ударними БпЛА вразили антену РЛС та апаратну станцію машини радіолокації російської радіолокаційної станції «Каста» у районі Вишневого Запорізької області.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

«Каста-2Е2» (39Н6) — це мобільна трикоординатна РЛС російського виробництва для виявлення та супроводу повітряних цілей на малих і гранично малих висотах, визначення їхніх координат та передачі даних до пунктів управління ППО.

Виявляє літаки, вертольоти, крилаті ракети та БпЛА, зокрема ті, що летять низько:

зона огляду за дальністю становить 5−150 км, за висотою — до 6 км;

дальність виявлення малорозмірного БпЛА на висоті 60 м становить 30−44 км залежно від висоти щогли антени, яку можна підіймати до 50 м.

Орієнтовна вартість цієї станції, залежно від комплектації: від 60 млн доларів.