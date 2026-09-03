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Сили оборони уразили РЛС «Каста», інфографіка: Генштаб ЗСУ
Уражено російську РЛС «Каста» вартістю 60 млн доларів — Генштабhttps://racurs.ua/ua/n216013-urajeno-rosiysku-rls-kasta-vartistu-60-mln-dolariv-genshtab.htmlРакурс
Сили оборони України вчора, 1 вересня, ударними БпЛА вразили антену РЛС та апаратну станцію машини радіолокації російської радіолокаційної станції «Каста» у районі Вишневого Запорізької області.
Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
«Каста-2Е2» (39Н6) — це мобільна трикоординатна РЛС російського виробництва для виявлення та супроводу повітряних цілей на малих і гранично малих висотах, визначення їхніх координат та передачі даних до пунктів управління ППО.
Виявляє літаки, вертольоти, крилаті ракети та БпЛА, зокрема ті, що летять низько:
- зона огляду за дальністю становить 5−150 км, за висотою — до 6 км;
- дальність виявлення малорозмірного БпЛА на висоті 60 м становить 30−44 км залежно від висоти щогли антени, яку можна підіймати до 50 м.
Орієнтовна вартість цієї станції, залежно від комплектації: від 60 млн доларів.