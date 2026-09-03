В Украине вводится распределение воздушных тревог по уровню опасности, фото: Болеховский городской совет

https://racurs.ua/n216024-vozdushnye-trevogi-budut-raspredelyatsya-po-urovnu-opasnosti-koreckiy.html

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Уряд ухвалив рішення, покликані адаптувати роботу держави, бізнесу та інфраструктури до нової тактики російських повітряних атак.

Про це сьогодні, 3 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Зокрема, запроваджується розподіл повітряних тривог за рівнем небезпеки:

жовтий — атака дронів;

червоний — підвищена загроза ракетного або комбінованого удару.

Червоний рівень означатиме зупинку роботи та обовʼязковий перехід людей в укриття.

Економіка має працювати, податки надходити до бюджету, а люди отримувати зарплати. Саме тому при жовтому рівні тривоги бізнес зможе продовжувати роботу за умови суворого дотримання вимог безпеки, — наголосив він.

Корецький додав, що уряд також дає три місяці для вирішення питання із забезпеченням доступу відвідувачів і персоналу до укриттів.

Також уряд рекомендує забезпечити повноцінну роботу метро в Києві під час жовтого рівня та, за потреби, збільшувати кількість наземного транспорту — щоб люди мали змогу дістатися до роботи, лікарень, станцій метро.

Крім того, буде вдосконалено застосування комендантської години, зокрема в Києві в частині руху транзитного вантажного транспорту та перевезення пасажирів від та до вокзалів. «Місцевій владі рекомендовано скоригувати тривалість комендантської години з 01.00 до 05.00», — зазначив він.

Ще одна вимога уряду — прискорити встановлення та облаштування додаткових мобільних укриттів в громадах для захисту людей від уламків.