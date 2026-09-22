Силы обороны нанесли новые удары по российским НПЗ, фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n216370-porajeny-bashneft-unpz-i-kuybyshevskiy-npz-genshtab.html

Ракурс

Сили оборони України вчора, 21 вересня, та в ніч на сьогодні, 22 вересня, уразили два важливі об'єкти нафтопереробної галузі РФ.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зокрема:

в Уфі (Башкортостан, РФ) уражено нафтопереробний завод «Башнефть-УНПЗ», зафіксовано пожежу на території підприємства. Потужність переробки «Башнефть-УНПЗ» становить близько 7,5 млн тонн нафти на рік. Це підприємство здійснює глибоку переробку нафти та виробляє бензини, дизельне й котельне паливо, скраплені гази, сірку та іншу нафтопродукцію;

у Самарі Самарської області РФ уражено Куйбишевський нафтопереробний завод, зафіксовано пожежу на території підприємства.

Куйбишевський НПЗ — одне з найбільших нафтопереробних підприємств Самарської групи рф, що входить до структури ПАТ «НК «Роснефть». Потужність переробки становить близько 7 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє бензини, дизельне пальне, мазут та понад 30 видів іншої нафтопродукції, — розповіли у Генштабі.

Зазначається, що продукція обох цих НПЗ використовується для забезпечення потреб армії РФ.

«Ураження таких об'єктів є реалізацією Україною свого невід'ємного права на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН та спрямоване на зниження військово-економічного потенціалу російської федерації, — наголошують у Генштабі.

Раніше сьогодні відео наслідків влучань у Самарі з’явилися у соцмережах.