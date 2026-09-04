Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы

https://racurs.ua/n216028-raketa-i-121-bpla-atakovali-ukrainu-v-noch-na-4-sentyabrya-vozdushnye-sily-infografika.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 4 вересня (з 18.00 3 вересня), атакували Україну атакував керованою авіаційною ракетою Х-31П з акваторії Чорного моря, а також 121 ударним БпЛА типу Shahed (близько половини — реактивні), «Гербера» та дронами-імітаторами типу «Пародія», S8000 «Бандероль».

Запуски безпілотників здійснювалися із напрямків російських Міллерово, Орла і Курська, а також із тимчасово окупованих Донецька і Гвардійського (Крим). Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

За попередніми даними, станом на 09.30:

протиповітряною обороною збито/подавлено 103 ворожі БпЛА типу Shahed, «Гербера», дрони інших типів та S8000 «Бандероль» на півночі, півдні, сході та центрі країни;

зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на шести локаціях.