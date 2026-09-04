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Силы обороны поразили два предприятия нефтеперерабатывающей промышленности РФ, инфографика: Генштаб ВСУ

Остановлена ​​работа двух крупных предприятий нефтеперерабатывающей промышленности РФ — Генштаб

4 сен 2026, 14:58
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Ураження, здійснене Силами оборони України 26 серпня, призвело до зупинки роботи нафтопереробного заводу ТОВ «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» у Кстово Нижньогородської області РФ.

Про це сьогодні, 4 вересня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ за результатами аналізу додаткових даних.

Також підтверджено зупинку роботи комплексу «НОВАТЭК-Усть-Луга» у Слобідці Ленінградської області РФ. На цьому підприємстві 1 вересня було уражено:

  • трубопроводи між насосною станцією видачі нафти та резервуарами з розливом нафтопродуктів на площі 200 кв. м;
  • установку переробки первинного газового конденсату;
  • дві колони установки гідрокрекінгу.

Крім того, зафіксовано горіння трубопроводу в резервуарній групі з розливом нафтопродуктів на площі 250 кв. м.

Підприємства задіяні в забезпеченні потреб збройних сил рф. Робота по ключових об'єктах противника триває, — наголошують у Генштабі.

Источник: Ракурс


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