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Ракурс
Сессионный зал Верховной Рады, фото: интернет-издание «Полтавщина»

Час вопросов к правительству в Верховной Раде не состоялся из-за воздушной тревоги

4 сен 2026, 15:11
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У Верховній Раді сьогодні, у п’ятницю 4 вересня, через атаку російських безпілотників не відбулася традиційна Година запитань до уряду.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

На цьому тижні години запитань до Уряду не буде! Повітряна тривога, міністри посиділи годину, тривога триває. Тож всі пішли. Пленарний тиждень на цьому все, — зазначив він.

Агентство «Інтерфакс-Україна» повідомляє, що пленарне засідання сьогодні не змогло розпочатися вчасно (о 10.00) через оголошену повітряну тривогу.

Народні депутати та журналісти під час тривоги перебували в укритті в будівлі парламенту. Після закінчення тривоги у будинку парламенту перебували лише декілька народних депутатів.

Джерело: Олексій Гончаренко, «Інтерфакс-Україна»

Источник: Ракурс


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