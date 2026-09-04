Час вопросов к правительству в Верховной Раде не состоялся из-за воздушной тревоги

Сессионный зал Верховной Рады, фото: интернет-издание «Полтавщина»

https://racurs.ua/n216038-chas-voprosov-k-pravitelstvu-v-verhovnoy-rade-ne-sostoyalsya-iz-za-vozdushnoy-trevogi.html

Ракурс

У Верховній Раді сьогодні, у п’ятницю 4 вересня, через атаку російських безпілотників не відбулася традиційна Година запитань до уряду.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

На цьому тижні години запитань до Уряду не буде! Повітряна тривога, міністри посиділи годину, тривога триває. Тож всі пішли. Пленарний тиждень на цьому все, — зазначив він.

Агентство «Інтерфакс-Україна» повідомляє, що пленарне засідання сьогодні не змогло розпочатися вчасно (о 10.00) через оголошену повітряну тривогу.

Народні депутати та журналісти під час тривоги перебували в укритті в будівлі парламенту. Після закінчення тривоги у будинку парламенту перебували лише декілька народних депутатів.

Джерело: Олексій Гончаренко, «Інтерфакс-Україна»