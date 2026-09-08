Рашисты за сутки потеряли 1 тыс. 410 человек — Генштаб (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n216085-rashisty-za-sutki-poteryali-1-tys-410-chelovek-genshtab-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 499 тис. 390 осіб.
За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 410 осіб. Про це сьогодні, 8 вересня. повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 12 тис. 332 танки;
- 25 тис. 285 бойових броньованих машин;
- 49 тис. 341 одиницю артилерійських систем;
- 2 тис. 104 одиниці РСЗВ;
- 1 тис. 612 одиниць засобів ППО;
- 441 літак;
- 355 гелікоптерів;
- 2 тис 521 наземний робототехнічний комплекс;
- 504 тис. 309 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
- 5 тис. 70 крилатих ракет;
- 35 кораблів/катерів;
- два підводні човни;
- 145 тис. 478 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 4 тис. 647 одиниць спеціальної техніки.
Загалом протягом минулої доби зафіксовано 244 бойових зіткнення.
Ворог вчора здійснив 99 авіаційних ударів, під час яких скинув 285 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 8 тис. 495 дронів-камікадзе та здійснили 2 тис. 508 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ, 26 — із застосуванням РСЗВ.
Обстрілів з боку ворога, зокрема, зазнали такі населені пункти:
- Бачівськ, Безсалівка, Кореньок, Ломленка, Гірки, Рівне, Нескучне, Рогізне, Писарівка, Садки, Нова Січ, Миропілля, Мала Слобідка Сумської області;
- Хрінівка, Красний Хутір Чернігівської області.
Товстодубове, Лужки та Уланове зазнали авіаударів.
Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили п’ять районів зосередження живої сили, чотири пункти управління БпЛА та дві позиції артилерії окупантів.