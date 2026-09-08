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Рашисти за добу втратили понад 1,4 тис. осіб, інфографіка: Генштаб ЗСУ

Рашисти за добу втратили 1 тис. 410 осіб — Генштаб (ІНФОГРАФІКА)

8 вер 2026, 09:39
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 499 тис. 390 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 410 осіб. Про це сьогодні, 8 вересня. повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 12 тис. 332 танки;
  • 25 тис. 285 бойових броньованих машин;
  • 49 тис. 341 одиницю артилерійських систем;
  • 2 тис. 104 одиниці РСЗВ;
  • 1 тис. 612 одиниць засобів ППО;
  • 441 літак;
  • 355 гелікоптерів;
  • 2 тис 521 наземний робототехнічний комплекс;
  • 504 тис. 309 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 5 тис. 70 крилатих ракет;
  • 35 кораблів/катерів;
  • два підводні човни;
  • 145 тис. 478 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 4 тис. 647 одиниць спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 244 бойових зіткнення.

Ворог вчора здійснив 99 авіаційних ударів, під час яких скинув 285 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 8 тис. 495 дронів-камікадзе та здійснили 2 тис. 508 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ, 26 — із застосуванням РСЗВ.

Обстрілів з боку ворога, зокрема, зазнали такі населені пункти:

  • Бачівськ, Безсалівка, Кореньок, Ломленка, Гірки, Рівне, Нескучне, Рогізне, Писарівка, Садки, Нова Січ, Миропілля, Мала Слобідка Сумської області;
  • Хрінівка, Красний Хутір Чернігівської області.

Товстодубове, Лужки та Уланове зазнали авіаударів.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили п’ять районів зосередження живої сили, чотири пункти управління БпЛА та дві позиції артилерії окупантів.

Джерело: Ракурс


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