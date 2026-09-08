Рашисти за добу втратили понад 1,4 тис. осіб, інфографіка: Генштаб ЗСУ

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 499 тис. 390 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 410 осіб. Про це сьогодні, 8 вересня. повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

12 тис. 332 танки;

25 тис. 285 бойових броньованих машин;

49 тис. 341 одиницю артилерійських систем;

2 тис. 104 одиниці РСЗВ;

1 тис. 612 одиниць засобів ППО;

441 літак;

355 гелікоптерів;

2 тис 521 наземний робототехнічний комплекс;

504 тис. 309 БпЛА оперативно-тактичного рівня;

5 тис. 70 крилатих ракет;

35 кораблів/катерів;

два підводні човни;

145 тис. 478 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

4 тис. 647 одиниць спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 244 бойових зіткнення.

Ворог вчора здійснив 99 авіаційних ударів, під час яких скинув 285 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 8 тис. 495 дронів-камікадзе та здійснили 2 тис. 508 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ, 26 — із застосуванням РСЗВ.

Обстрілів з боку ворога, зокрема, зазнали такі населені пункти:

Бачівськ, Безсалівка, Кореньок, Ломленка, Гірки, Рівне, Нескучне, Рогізне, Писарівка, Садки, Нова Січ, Миропілля, Мала Слобідка Сумської області;

Хрінівка, Красний Хутір Чернігівської області.

Товстодубове, Лужки та Уланове зазнали авіаударів.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили п’ять районів зосередження живої сили, чотири пункти управління БпЛА та дві позиції артилерії окупантів.