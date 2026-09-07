На Південно-Слобожанському напрямку українські дрони знищили «чудо-техніку» російських загарбників.

Відповідне відео сьогодні, 7 вересня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Три наземні роботизовані комплекси ворога так і не проявили обіцяного штучного інтелекту, безвольно згорівши на позиціях. Ворожий квадроцикл успішно завершив свій останній заїзд ефектним вибухом замість фінішу. А мотоцикл не вдалося замаскувати належним чином, — розповіли у ДПСУ.