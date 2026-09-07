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Знищення російської військової техніки, скріншот відео
Три російські роботи згоріли після ударів українських дронів (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n216075-try-rosiyski-roboty-zgorily-pislya-udariv-ukrayinskyh-droniv-video.htmlРакурс
На Південно-Слобожанському напрямку українські дрони знищили «чудо-техніку» російських загарбників.
Відповідне відео сьогодні, 7 вересня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
Три наземні роботизовані комплекси ворога так і не проявили обіцяного штучного інтелекту, безвольно згорівши на позиціях. Ворожий квадроцикл успішно завершив свій останній заїзд ефектним вибухом замість фінішу. А мотоцикл не вдалося замаскувати належним чином, — розповіли у ДПСУ.