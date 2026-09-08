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Ракурс
В Киеве из-за российских обстрелов поврежден медицинский центр, фото: «100% жизни»

Российские обстрелы повредили медцентр в Киеве (ФОТО, ВИДЕО)

8 сен 2026, 12:04
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У Києві внаслідок масованої російської повітряної атаки, яка сталася в ніч на сьогодні, 8 вересня, зазнав пошкоджень медичний центр «100% життя».

Про це про це повідомляється на Фейсбук-сторінці БО «100% життя».

Внаслідок ракетної атаки постраждали наш офіс та медичний центр «100% Життя», — вказано в повідомленні. — У будівлі нашого офісу пошкоджено вікна. Медичний центр зазнав значніших руйнувань, зокрема зруйновано його фасад. Зараз ми оцінюємо масштаб пошкоджень і визначаємо обсяг необхідних відновлювальних робіт.

Загиблих немає.

Тільки вчора ми змогли вивезти 16 фур ліків із палаючого складу, а сьогодні доводиться розбивати шибки й розгрібати сміття від прильоту ракети в клініці «100% Життя», — зазначив голова Координаційної ради БО «100% життя» Дмитро Шерембей. —  Постраждав офіс, парковка, машини — але є фанера, руки — всі відновимо та будемо надавати кращі послуги, ніж до цього.

У Києві через російський обстріл пошкоджено медичний центр, фото: «100% життя»

Источник: Ракурс


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