Российские обстрелы повредили медцентр в Киеве (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n216090-rossiyskie-obstrely-povredili-medcentr-v-kieve-foto-video.htmlРакурс
У Києві внаслідок масованої російської повітряної атаки, яка сталася в ніч на сьогодні, 8 вересня, зазнав пошкоджень медичний центр «100% життя».
Про це про це повідомляється на Фейсбук-сторінці БО «100% життя».
Внаслідок ракетної атаки постраждали наш офіс та медичний центр «100% Життя», — вказано в повідомленні. — У будівлі нашого офісу пошкоджено вікна. Медичний центр зазнав значніших руйнувань, зокрема зруйновано його фасад. Зараз ми оцінюємо масштаб пошкоджень і визначаємо обсяг необхідних відновлювальних робіт.
Загиблих немає.
Тільки вчора ми змогли вивезти 16 фур ліків із палаючого складу, а сьогодні доводиться розбивати шибки й розгрібати сміття від прильоту ракети в клініці «100% Життя», — зазначив голова Координаційної ради БО «100% життя» Дмитро Шерембей. — Постраждав офіс, парковка, машини — але є фанера, руки — всі відновимо та будемо надавати кращі послуги, ніж до цього.