У Києві через російський обстріл пошкоджено медичний центр, фото: «100% життя»

https://racurs.ua/ua/n216090-rosiyskyy-obstril-poshkodyv-medcentr-u-kyievi-foto-video.html

Ракурс

У Києві внаслідок масованої російської повітряної атаки, яка сталася в ніч на сьогодні, 8 вересня, зазнав пошкоджень медичний центр «100% життя».

Про це про це повідомляється на Фейсбук-сторінці БО «100% життя».

Внаслідок ракетної атаки постраждали наш офіс та медичний центр «100% Життя», — вказано в повідомленні. — У будівлі нашого офісу пошкоджено вікна. Медичний центр зазнав значніших руйнувань, зокрема зруйновано його фасад. Зараз ми оцінюємо масштаб пошкоджень і визначаємо обсяг необхідних відновлювальних робіт.

Загиблих немає.