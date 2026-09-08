Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Рашисты ранили спасателей в Никополе, фото: ГСЧС

Рашисты нанесли повторный удар FPV-дронами по спасателям в Никополе — есть раненые (ФОТО)

8 сен 2026, 14:04
999

Російські загарбники сьогодні, 8 вересня, вранці двічі атакували FPV-дронами місто Нікополь на Дніпропетровщині.

В результаті поранено двох рятувальників. Про це повідомляє прес-служба ДССН.

Внаслідок першого обстрілу виникла пожежа у двох приватних житлових будинках. Під час її ліквідації окупанти завдали повторного удару по рятувальниках, які працювали на місці події, — розповіли у ДСНС. — Внаслідок атаки постраждали двоє надзвичайників, а також пошкоджений пожежно-рятувальний автомобіль.

Пораненим надали домедичну допомогу й транспортували до лікарні.

Рашисти поранили рятувальників у Нікополі, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров