Російські загарбники сьогодні, 8 вересня, вранці двічі атакували FPV-дронами місто Нікополь на Дніпропетровщині.

В результаті поранено двох рятувальників. Про це повідомляє прес-служба ДССН.

Внаслідок першого обстрілу виникла пожежа у двох приватних житлових будинках. Під час її ліквідації окупанти завдали повторного удару по рятувальниках, які працювали на місці події, — розповіли у ДСНС. — Внаслідок атаки постраждали двоє надзвичайників, а також пошкоджений пожежно-рятувальний автомобіль.