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Рашисты ранили спасателей в Никополе, фото: ГСЧС
Рашисты нанесли повторный удар FPV-дронами по спасателям в Никополе — есть раненые (ФОТО)https://racurs.ua/n216093-rashisty-nanesli-povtornyy-udar-fpv-dronami-po-spasatelyam-v-nikopole-est-ranenye-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 8 вересня, вранці двічі атакували FPV-дронами місто Нікополь на Дніпропетровщині.
В результаті поранено двох рятувальників. Про це повідомляє прес-служба ДССН.
Внаслідок першого обстрілу виникла пожежа у двох приватних житлових будинках. Під час її ліквідації окупанти завдали повторного удару по рятувальниках, які працювали на місці події, — розповіли у ДСНС. — Внаслідок атаки постраждали двоє надзвичайників, а також пошкоджений пожежно-рятувальний автомобіль.
Пораненим надали домедичну допомогу й транспортували до лікарні.