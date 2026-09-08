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Ракурс
Рашисти поранили рятувальників у Нікополі, фото: ДСНС

Рашисти завдали повторного удару FPV-дронами по рятувальниках у Нікополі — є поранені (ФОТО)

8 вер 2026, 14:04
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Російські загарбники сьогодні, 8 вересня, вранці двічі атакували FPV-дронами місто Нікополь на Дніпропетровщині.

В результаті поранено двох рятувальників. Про це повідомляє прес-служба ДССН.

Внаслідок першого обстрілу виникла пожежа у двох приватних житлових будинках. Під час її ліквідації окупанти завдали повторного удару по рятувальниках, які працювали на місці події, — розповіли у ДСНС. — Внаслідок атаки постраждали двоє надзвичайників, а також пошкоджений пожежно-рятувальний автомобіль.

Пораненим надали домедичну допомогу й транспортували до лікарні.

Рашисти поранили рятувальників у Нікополі, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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