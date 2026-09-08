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Рашисти поранили рятувальників у Нікополі, фото: ДСНС
Рашисти завдали повторного удару FPV-дронами по рятувальниках у Нікополі — є поранені (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n216093-rashysty-zavdaly-povtornogo-udaru-fpv-dronamy-po-ryatuvalnykah-u-nikopoli-ie-poraneni-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 8 вересня, вранці двічі атакували FPV-дронами місто Нікополь на Дніпропетровщині.
В результаті поранено двох рятувальників. Про це повідомляє прес-служба ДССН.
Внаслідок першого обстрілу виникла пожежа у двох приватних житлових будинках. Під час її ліквідації окупанти завдали повторного удару по рятувальниках, які працювали на місці події, — розповіли у ДСНС. — Внаслідок атаки постраждали двоє надзвичайників, а також пошкоджений пожежно-рятувальний автомобіль.
Пораненим надали домедичну допомогу й транспортували до лікарні.