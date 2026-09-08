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Уничтожение российских дронов, скриншот видео
Охоту на российских «ждунов» в прифронтовых городах показала полиция (ВИДЕО)https://racurs.ua/n216096-ohotu-na-rossiyskih-jdunov-v-prifrontovyh-gorodah-pokazala-policiya-video.htmlРакурс
У прифронтових містах російські загарбники активно застосовують тактику так званих «ждунів» — ворожий ударний FPV-дрон сідає в засідку й чатує, аби завдати раптового удару. У такий спосіб росіяни намагаються перекрити логістичні шляхи Сил оборони.
Прес-служба Нацполіції опублікували відео, котре показує полювання на таких ворожих «ждунів».
Боротьба із повітряними «засідками» — важливий напрямок бойової роботи бійців штурмового полку «Цунамі» бригади Нацполіції «Лють», — розповіли у поліції.