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Ракурс
Уничтожение российских дронов, скриншот видео

Охоту на российских «ждунов» в прифронтовых городах показала полиция (ВИДЕО)

8 сен 2026, 15:05
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У прифронтових містах російські загарбники активно застосовують тактику так званих «ждунів» — ворожий ударний FPV-дрон сідає в засідку й чатує, аби завдати раптового удару. У такий спосіб росіяни намагаються перекрити логістичні шляхи Сил оборони.

Прес-служба Нацполіції опублікували відео, котре показує полювання на таких ворожих «ждунів».

Боротьба із повітряними «засідками» — важливий напрямок бойової роботи бійців штурмового полку «Цунамі» бригади Нацполіції «Лють», — розповіли у поліції.

Источник: Ракурс


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