Уничтожение российских дронов, скриншот видео

https://racurs.ua/n216096-ohotu-na-rossiyskih-jdunov-v-prifrontovyh-gorodah-pokazala-policiya-video.html

Ракурс

У прифронтових містах російські загарбники активно застосовують тактику так званих «ждунів» — ворожий ударний FPV-дрон сідає в засідку й чатує, аби завдати раптового удару. У такий спосіб росіяни намагаються перекрити логістичні шляхи Сил оборони.

Прес-служба Нацполіції опублікували відео, котре показує полювання на таких ворожих «ждунів».