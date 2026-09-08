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Ракурс
Знищення російських дронів, скріншот відео

Полювання на російських «ждунів» у прифронтових містах показала поліція (ВІДЕО)

8 вер 2026, 15:05
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У прифронтових містах російські загарбники активно застосовують тактику так званих «ждунів» — ворожий ударний FPV-дрон сідає в засідку й чатує, аби завдати раптового удару. У такий спосіб росіяни намагаються перекрити логістичні шляхи Сил оборони.

Прес-служба Нацполіції опублікували відео, котре показує полювання на таких ворожих «ждунів».

Боротьба із повітряними «засідками» — важливий напрямок бойової роботи бійців штурмового полку «Цунамі» бригади Нацполіції «Лють», — розповіли у поліції.

Джерело: Ракурс


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