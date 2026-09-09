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Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео
Рашистам не удалось убежать от украинских дронов (ВИДЕО)https://racurs.ua/n216131-rashistam-ne-udalos-ubejat-ot-ukrainskih-dronov-video.htmlРакурс
Українські дрони Батальйону безпілотних систем Третьої окремої штурмової бригади наздогнали російських піхотинців, що намагалися від них втекти.
Відповідне відео опубліковане у Telegram-каналі бригади.
FPV Трійки наздогнали ворожих піхотинців в полі та в посадках, уразили блокпост, САУ та гармату противника, — вказано в описі відео. — Відео вибухових перегонів — від операторів Батальйону безпілотних систем Третьої штурмової.