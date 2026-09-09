Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

https://racurs.ua/n216131-rashistam-ne-udalos-ubejat-ot-ukrainskih-dronov-video.html

Ракурс

Українські дрони Батальйону безпілотних систем Третьої окремої штурмової бригади наздогнали російських піхотинців, що намагалися від них втекти.

Відповідне відео опубліковане у Telegram-каналі бригади.