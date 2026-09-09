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Ракурс
Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

Рашистам не удалось убежать от украинских дронов (ВИДЕО)

9 сен 2026, 20:12
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Українські дрони Батальйону безпілотних систем Третьої окремої штурмової бригади наздогнали російських піхотинців, що намагалися від них втекти.

Відповідне відео опубліковане у Telegram-каналі бригади.

FPV Трійки наздогнали ворожих піхотинців в полі та в посадках, уразили блокпост, САУ та гармату противника, — вказано в описі відео. — Відео вибухових перегонів — від операторів Батальйону безпілотних систем Третьої штурмової.

Источник: Ракурс


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