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Ракурс
Знищення російських загарбників, скріншот відео

Рашистам не вдалося утекти від українських дронів (ВІДЕО)

9 вер 2026, 20:12
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Українські дрони Батальйону безпілотних систем Третьої окремої штурмової бригади наздогнали російських піхотинців, що намагалися від них втекти.

Відповідне відео опубліковане у Telegram-каналі бригади.

FPV Трійки наздогнали ворожих піхотинців в полі та в посадках, уразили блокпост, САУ та гармату противника, — вказано в описі відео. — Відео вибухових перегонів — від операторів Батальйону безпілотних систем Третьої штурмової.

Джерело: Ракурс


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