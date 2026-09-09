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Знищення російських загарбників, скріншот відео
Рашистам не вдалося утекти від українських дронів (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n216131-rashystam-ne-vdalosya-utekty-vid-ukrayinskyh-droniv-video.htmlРакурс
Українські дрони Батальйону безпілотних систем Третьої окремої штурмової бригади наздогнали російських піхотинців, що намагалися від них втекти.
Відповідне відео опубліковане у Telegram-каналі бригади.
FPV Трійки наздогнали ворожих піхотинців в полі та в посадках, уразили блокпост, САУ та гармату противника, — вказано в описі відео. — Відео вибухових перегонів — від операторів Батальйону безпілотних систем Третьої штурмової.