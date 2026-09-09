Знищення російських загарбників, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n216131-rashystam-ne-vdalosya-utekty-vid-ukrayinskyh-droniv-video.html

Ракурс

Українські дрони Батальйону безпілотних систем Третьої окремої штурмової бригади наздогнали російських піхотинців, що намагалися від них втекти.

Відповідне відео опубліковане у Telegram-каналі бригади.