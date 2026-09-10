Уничтожение вражеских целей беспилотником, скриншот видео

https://racurs.ua/n216146-374-energouzla-v-krymu-i-drugih-chastyah-vot-vyveli-iz-stroya-sbs-za-dva-mesyaca-video.html

Ракурс

Сили безпілотних систем за два місяці операції «Кримський рубильник off» (з 6 липня по 9 вересня) відпрацювали 374 енерговузли у Криму та інших частинах тимчасово окупованих територій України.

Про це сьогодні, 10 вересня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді.

Зокрема, протягом першого тижня вересня відпрацьовано 34 енерговузли у Криму, на Півдні та Сході у ТОТ: