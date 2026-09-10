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Знищення ворожих цілей безпілотником, скріншот відео
374 енерговузли у Криму та інших частинах ТОТ вивели з ладу СБС за два місяці (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n216146-374-energovuzly-u-krymu-ta-inshyh-chastynah-tot-vyvely-z-ladu-sbs-za-dva-misyaci-video.htmlРакурс
Сили безпілотних систем за два місяці операції «Кримський рубильник off» (з 6 липня по 9 вересня) відпрацювали 374 енерговузли у Криму та інших частинах тимчасово окупованих територій України.
Про це сьогодні, 10 вересня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді.
Зокрема, протягом першого тижня вересня відпрацьовано 34 енерговузли у Криму, на Півдні та Сході у ТОТ:
- електропідстанція ПС 150 кВ «ЗРК» (Мала Білозерка, Запорізька область);
- ПС 150 кВ «Генічеська» (Генічеськ, Херсонська область);
- ПС 110 кВ «ДХМЗ-2» (Донське, Донецька область);
- ПС 110 кВ «Павлопільська» (Орловське, Донецька область);
- ПС 330 кВ «Першокостянтинівка» (Херсонська область);
- тягова підстанція ТПС 150 кВ «Сокологірна» (Розівка, Запорізька область);
- Луганська ТЕС (Щастя, Луганська область);
- ПС 330 кВ «Михайлівська» (Сокологірськ, Луганська область);
- тягова підстанція ТПС 110 кВ «Волноваха-Тягова» (Волноваха, Донецька область);
- тягова підстанція ТПС 110 кВ «Карань» (Андріївка, Донецька область);
- тягова підстанція ТПС 110 кВ «Оленівка тягова» (Оленівка, Донецька область);
- тягова підстанція ТПС 110 кВ «Кальчик-Тягова» (Кальчик, Донецька область);
- газорозподільна станція ГРС «Нижньогірський» (Нижньогірський, Крим);
- ГРС «Наташине» (Наташине, Крим);
- ПС 110 кВ «Новотроїцька» (Новотроїцьке, Донецька область);
- ПС 110 кВ «Новоазовська» (Новоазовськ, Донецька область);
- ПС 220 кВ «Кіровська-220» (Луганськ, Луганська область);
- електропідстанція «Морська» (Скадовськ, Херсонська область);
- електропідстанція ПС 150 кВ «Генічеська» — повторно (Генічеськ, Херсонська область);
- ГРС «Євпаторія» (Євпаторія, Крим);
- електропідстанція (Бутове, Луганська область);
- електропідстанція (Красний Кут, Луганська область);
- електропідстанція (Рибинське, Донецька область);
- ПС 330 кВ «Михайлівська» — повторно (Сокологірськ, Луганська область);
- електропідстанція (Кутейникове, Донецька область);
- електропідстанція (Луганськ, Луганська область);
- електропідстанція (Травневе, Луганська область);
- газорозподільна станція ГРС «Вересаєве» (Вересаєве, Крим);
- ГРС «Дібрівка» (Дібрівське, Крим);
- ГРС «Геройське» (Червоне, Крим);
- ГРС «Первомайське» (Упорне, Крим);
- ГРС «Колоски» (Колоски, Крим);
- ГРС «Азовське» (Майське, Крим);
- ГРС «Нижньогірськ» (Нижньогірськ, Крим);
- мобільні вогневі групи ворога.