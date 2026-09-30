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Ракурс
Наслідки російського удару по супермакету на Київщині, фото: ДСНС

Росіяни вдарили по супермаркету на Київщині (ФОТО)

30 вер 2026, 13:38
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Російські загарбники завдали удару по будівлі супермаркету в Обухівському районі на Київщині, спалахнула пожежа.

Про це сьогодні, 30 вересня, вдень повідомила прес-служба ДСНС.

Внаслідок атаки постраждала людина 1976 року народження.

Рятувальники оперативно ліквідували пожежу на площі 250 кв. м, — зазначили у відомстві.

Наслідки російського удару по супермакету на Київщині, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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