Наслідки російського удару по супермакету на Київщині, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n216535-rosiyany-vdaryly-po-supermarketu-na-kyyivschyni-foto.html

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Російські загарбники завдали удару по будівлі супермаркету в Обухівському районі на Київщині, спалахнула пожежа.

Про це сьогодні, 30 вересня, вдень повідомила прес-служба ДСНС.

Внаслідок атаки постраждала людина 1976 року народження.