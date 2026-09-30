Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російського удару по супермакету на Київщині, фото: ДСНС
Росіяни вдарили по супермаркету на Київщині (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n216535-rosiyany-vdaryly-po-supermarketu-na-kyyivschyni-foto.htmlРакурс
Російські загарбники завдали удару по будівлі супермаркету в Обухівському районі на Київщині, спалахнула пожежа.
Про це сьогодні, 30 вересня, вдень повідомила прес-служба ДСНС.
Внаслідок атаки постраждала людина 1976 року народження.
Рятувальники оперативно ліквідували пожежу на площі 250 кв. м, — зазначили у відомстві.