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Ракурс
Наслідки російського удару по Трипільській ТЕС 30 вересня, фото: «Центренерго»

На Трипільській ТЕС через російську атаку пошкоджене генеруюче обладнання (ФОТО)

30 вер 2026, 14:09
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Генеруюче обладнання Трипільської ТЕС зазнало пошкоджень внаслідок російської атаки сьогодні, 30 вересня.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці ПАТ «Центренерго».

Зараз наше першочергове завдання — оцінити стан обладнання та визначити обсяг необхідних робіт. Щойно безпекова ситуація дозволить, наші фахівці розпочнуть ремонтні роботи. Команда знає, що робити, і продовжує працювати, — заявив гендиректор ПАТ «Центренерго» Сергій Ісаченко.

Інші деталі щодо наслідків атаки з міркувань безпеки компанія наразі не коментує.

Ворог свідомо б'є по енергетиці напередодні опалювального сезону, розраховуючи залишити українців без світла і тепла. Але ми вистоїмо, — наголошують у компанії.

Наслідки російського удару по Трипільській ТЕС 30 вересня, фото: «Центренерго»

Джерело: Ракурс


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