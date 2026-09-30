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Наслідки російського удару по Трипільській ТЕС 30 вересня, фото: «Центренерго»
На Трипільській ТЕС через російську атаку пошкоджене генеруюче обладнання (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n216536-na-trypilskiy-tes-cherez-rosiysku-ataku-poshkodjene-generuuche-obladnannya-foto.htmlРакурс
Генеруюче обладнання Трипільської ТЕС зазнало пошкоджень внаслідок російської атаки сьогодні, 30 вересня.
Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці ПАТ «Центренерго».
Зараз наше першочергове завдання — оцінити стан обладнання та визначити обсяг необхідних робіт. Щойно безпекова ситуація дозволить, наші фахівці розпочнуть ремонтні роботи. Команда знає, що робити, і продовжує працювати, — заявив гендиректор ПАТ «Центренерго» Сергій Ісаченко.
Інші деталі щодо наслідків атаки з міркувань безпеки компанія наразі не коментує.
Ворог свідомо б'є по енергетиці напередодні опалювального сезону, розраховуючи залишити українців без світла і тепла. Але ми вистоїмо, — наголошують у компанії.
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