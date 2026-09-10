Силы обороны поразили порт в Махачкале, фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n216147-porajen-mahachkalinskiy-morskoy-port-genshtab.html

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Сили оборони України в ніч на сьогодні, 10 вересня, уразили «Махачкалінський морський торговельний порт» у Республіці Дагестан (РФ).

На території об'єкта зафіксовано пожежу, ступінь завданих збитків уточнюється. Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Махачкалінський морський торговельний порт — єдиний незамерзаючий і глибоководний порт рф на Каспійському морі та важливий транспортно-логістичний вузол. Порт відіграє ключову роль у логістичному коридорі рф — Іран через Каспійське море для обходу західних санкцій, — наголошують у Генштабі.

Зазначається, що цим маршрутом здійснюються поставки військового призначення в обох напрямках:

з Ірану до РФ — компоненти та ударні БпЛА типу Shahed;

з РФ до Ірану — вибухові речовини, компоненти для безпілотників і боєприпаси.

Поблизу порту дислокована база Каспійської флотилії РФ.

Раніше сьогодні відео повітряної атаки на Дагестан з’явилися у соцмережах.

Крім того, за результатами аналізу додаткових даних підтверджено ураження вчора, 9 вересня: