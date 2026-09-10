Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Сили оборони уразили порт в Махачкалі, фото: Генштаб ЗСУ

Уражено Махачкалінський морський порт — Генштаб

10 вер 2026, 13:33
999

Сили оборони України в ніч на сьогодні, 10 вересня, уразили «Махачкалінський морський торговельний порт» у Республіці Дагестан (РФ).

На території об'єкта зафіксовано пожежу, ступінь завданих збитків уточнюється. Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Махачкалінський морський торговельний порт — єдиний незамерзаючий і глибоководний порт рф на Каспійському морі та важливий транспортно-логістичний вузол. Порт відіграє ключову роль у логістичному коридорі рф — Іран через Каспійське море для обходу західних санкцій, — наголошують у Генштабі.

Зазначається, що цим маршрутом здійснюються поставки військового призначення в обох напрямках:

  • з Ірану до РФ — компоненти та ударні БпЛА типу Shahed;
  • з РФ до Ірану — вибухові речовини, компоненти для безпілотників і боєприпаси.

Поблизу порту дислокована база Каспійської флотилії РФ.

Раніше сьогодні відео повітряної атаки на Дагестан з’явилися у соцмережах.

Крім того, за результатами аналізу додаткових даних підтверджено ураження вчора, 9 вересня:

  • мазутних сховищ у Новоросійську Краснодарського краю РФ;
  • щонайменше трьох кораблів противника — малого морського тральщика «Железняков», фрегата «Адмирал Ессен» та великого десантного корабля проєкту 11711 «Петр Моргунов».

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів