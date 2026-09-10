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Ракурс
Последствия российской атаки по Днепру, фото: Днепропетровская ОВА

Рашисты ударили по производителю «Олейны» в Днепре — есть погибшие (ВИДЕО)

10 сен 2026, 14:34
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Російські загарбники обстріляли підприємство харчової промисловості у Дніпрі — заводу американської компанії Bunge, котра виробляє олію «Олейна».

Про це на своїй Фейсбук-сторінці сьогодні, 10 вересня, повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

Удару було завдано ракетами-дронами «Бандероль».

Очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа у своєму Telegram-каналі повідомив, що наразі відомо про двох загиблих та п’ятьох поранених, серед них дитина

Прес-служба ДСНС повідомляє, що внаслідок влучання пошкоджене підприємство харчової промисловості, поруч із яким спалахнула пожежа. Вогонь охопив 12 легкових автомобілів та два мікроавтобуси.

Займання вже ліквідували.

Источник: Ракурс


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