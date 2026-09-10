Ракурсhttps://racurs.ua/
Росіяни вдарили по заводу-виробнику олії «Олейна», фото: Landlord
Рашисти вдарили по виробнику «Олейни» у Дніпрі — є загиблі (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n216149-rashysty-vdaryly-po-vyrobnyku-oleyny-u-dnipri-ie-zagybli-video.htmlРакурс
Російські загарбники обстріляли підприємство харчової промисловості у Дніпрі — заводу американської компанії Bunge, котра виробляє олію «Олейна».
Про це на своїй Фейсбук-сторінці сьогодні, 10 вересня, повідомив мер Дніпра Борис Філатов.
Удару було завдано ракетами-дронами «Бандероль».
Очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа у своєму Telegram-каналі повідомив, що наразі відомо про двох загиблих та п’ятьох поранених, серед них дитина
Прес-служба ДСНС повідомляє, що внаслідок влучання пошкоджене підприємство харчової промисловості, поруч із яким спалахнула пожежа. Вогонь охопив 12 легкових автомобілів та два мікроавтобуси.
Займання вже ліквідували.