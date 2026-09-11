Последствия российского авиаудара по Славянску, фото: Вадим Лях

https://racurs.ua/n216183-rossiyane-udarili-kabami-po-skveru-v-slavyanske-pogib-chelovek-foto.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 11 вересня, близько 11.00 завдали авіаудару двома ФАБ-250 по скверу «Лісний» у Слов’янську Донецької області.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Слов’янської МВА Вадим Лях.

Внаслідок цієї російської атаки: