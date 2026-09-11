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Последствия российского авиаудара по Славянску, фото: Вадим Лях
Россияне ударили КАБами по скверу в Славянске — погиб человек (ФОТО)https://racurs.ua/n216183-rossiyane-udarili-kabami-po-skveru-v-slavyanske-pogib-chelovek-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 11 вересня, близько 11.00 завдали авіаудару двома ФАБ-250 по скверу «Лісний» у Слов’янську Донецької області.
Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Слов’янської МВА Вадим Лях.
Внаслідок цієї російської атаки:
- загинув 74-річний чоловік;
- поранено жінку. Вона госпіталізована у важкому стані;
- пошкоджено щонайменше пʼять багатоповерхових будинків.