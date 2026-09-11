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Ракурс
Последствия российского авиаудара по Славянску, фото: Вадим Лях

Россияне ударили КАБами по скверу в Славянске — погиб человек (ФОТО)

11 сен 2026, 15:25
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Російські загарбники сьогодні, 11 вересня, близько 11.00 завдали авіаудару двома ФАБ-250 по скверу «Лісний» у Слов’янську Донецької області.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Слов’янської МВА Вадим Лях.

Внаслідок цієї російської атаки:

  • загинув 74-річний чоловік;
  • поранено жінку. Вона госпіталізована у важкому стані;
  • пошкоджено щонайменше пʼять багатоповерхових будинків.

Наслідки російського авіаудару по Слов’янську, фото: Вадим Лях

Источник: Ракурс


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