Наслідки російського авіаудару по Слов’янську, фото: Вадим Лях

https://racurs.ua/ua/n216183-rosiyany-vdaryly-kabamy-po-skveru-u-slov-yansku-zagynula-ludyna-foto.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 11 вересня, близько 11.00 завдали авіаудару двома ФАБ-250 по скверу «Лісний» у Слов’янську Донецької області.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Слов’янської МВА Вадим Лях.

Внаслідок цієї російської атаки: