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Наслідки російського авіаудару по Слов’янську, фото: Вадим Лях
Росіяни вдарили КАБами по скверу у Слов’янську — загинула людина (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n216183-rosiyany-vdaryly-kabamy-po-skveru-u-slov-yansku-zagynula-ludyna-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 11 вересня, близько 11.00 завдали авіаудару двома ФАБ-250 по скверу «Лісний» у Слов’янську Донецької області.
Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Слов’янської МВА Вадим Лях.
Внаслідок цієї російської атаки:
- загинув 74-річний чоловік;
- поранено жінку. Вона госпіталізована у важкому стані;
- пошкоджено щонайменше пʼять багатоповерхових будинків.