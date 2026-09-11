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Российский дрон ударил по «скорой» в Ясногорке, фото: Вадим Филашкин

Российский «Ланцет» ударил по карете «скорой» в Донецкой области — погиб медик (ФОТО)

11 сен 2026, 15:56
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Російський безпілотник «Ланцет» сьогодні, 11 вересня, опівдні завдав удару по автомобілю екстреної медичної допомоги в Ясногірці.

Один працівник швидкої допомоги загинув. Ще двох людей поранено. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Коли російський «Ланцет» влучає у карету швидкої, яка їде по місту, важко назвати це інакше, ніж полюванням на тих, хто рятує життя, — наголосив очільник ОВА.

Філашкін додав, що медики Донеччини щодня їдуть туди, де небезпечно:

Вони виїжджають під обстріли, забирають поранених, рятують людей у хвилини, коли рахунок іде на секунди. І саме в цей момент російська армія робить мішенню вже їх. Це важко прийняти навіть після всього, що ми бачили за роки війни.

Російський дрон вдарив по «швидкій» у Ясногірці, фото: Вадим Філашкін

Источник: Ракурс


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