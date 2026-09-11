Россияне продолжают наносить удары по Киеву, фото: ГСЧС Киева

https://racurs.ua/n216191-rossiya-vtoroy-raz-za-den-udarila-po-ofisu-v-kieve-klichko.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 11 вересня, ввечері вдруге за вдень завдали удару по п’ятиповерховій офісній будівлі.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

У Подільському районі, попередньо, повторне влучання в 5-поверхову офісну будівлю, куди було і сьогодні вдень, — зазначив він.

Згодом Кличко уточнив, що внаслідок цього удару також сталося загоряння в складській будівлі поруч.

Екстрені служби працюють на місці.

До цього росіяни атакували цю будівлю сьогодні вдень. Тоді. за інформацією ДСНС Києва, сталося часткове руйнування та загоряння на четвертому поверсі. Були вибиті вікна, пошкоджені припарковані автомобілі та сталося загоряння у поруч розташованій одноповерховій побутовій будівлі. Ці займання рятувальники оперативно ліквідували.