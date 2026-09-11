Россияне атаковали здание компании «Киевстар», фото: «Интерфакс-Украина»

https://racurs.ua/n216186-rossiyane-udarili-po-zdaniu-kievstara-zelenskiy.html

Ракурс

Російська ескалація реактивними «шахедами» поступово стає все більш терористичною, росіяни цілеспрямовано б’ють по цивільних об'єктах у Києві.

Зокрема було атаковано будівлю компанії Київстар. Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 11 вересня, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Також росіяни протягом дня цілеспрямовано б’ють по заправках у Києві.

Тільки за сьогодні і тільки від цих ударів загинуло дві людини. Мої співчуття рідним і близьким загиблих. Ще девʼять людей постраждало. Серед них рятувальник, який був поранений через повторний удар, — зазначив Зеленський.

Також російські загарбники завдавали ударів по Київщині, Кіровоградщині, Дніпровщині, Одещині, Донеччині, Херсонщині, Харківщині та Миколаївщині.