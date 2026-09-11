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Росіяни атакували будівлю компанії «Київстар», фото: «Інтерфакс-Україна»
Росіяни вдарили по будівлі «Київстару» — Зеленськийhttps://racurs.ua/ua/n216186-rosiyany-vdaryly-po-budivli-kyyivstaru-zelenskyy.htmlРакурс
Російська ескалація реактивними «шахедами» поступово стає все більш терористичною, росіяни цілеспрямовано б’ють по цивільних об'єктах у Києві.
Зокрема було атаковано будівлю компанії Київстар. Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 11 вересня, повідомив президент України Володимир Зеленський.
Також росіяни протягом дня цілеспрямовано б’ють по заправках у Києві.
Тільки за сьогодні і тільки від цих ударів загинуло дві людини. Мої співчуття рідним і близьким загиблих. Ще девʼять людей постраждало. Серед них рятувальник, який був поранений через повторний удар, — зазначив Зеленський.
Також російські загарбники завдавали ударів по Київщині, Кіровоградщині, Дніпровщині, Одещині, Донеччині, Херсонщині, Харківщині та Миколаївщині.
Не можна просто чекати, поки Росія відточує свій репертуар вбивств. Зараз потрібно максимально уваги прикриттю неба і пошуку рішень для захисту людей, масштабуванню протидії російським дронам, — наголосив він.